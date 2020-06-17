بيروت 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالدعوة التي وجهها الرئيس اللبناني ميشال عون إلى اجتماع وطني يعقد في 25 من الشهر الجاري في القصر الجمهوري ويضم رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين ورؤساء الكتل النيابية في حين تترقب الأوساط السياسية تداعيات بدء سريان قانون قيصر حيز التنفيذ اليوم على لبنان.وأشارت إلى اقتحام سيارت عسكرية إسرائيلية أمس مدينة رام الله الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالتفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.وأخبرت صحف الأربعاء عن إعراب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدروسن أمس عن أمله في أن تعقد اللجنة الدستورية السورية جلستها الثالثة في اغسطس المقبل في حال رفع القيود المفروضة دوليًا بسبب فيروس كورونا.وأوردت إدانة جامعة الدول العربية أمس العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا في مناطق شمالي العراق، بزعم مطاردة أفراد من حزب العمال الكردستاني.وتطرقت إلى إعلان فرنسا أمس أنها تعمل بالتعاون مع بريطانيا وألمانيا لحمل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة على الضغط على إيران هذا الأسبوع، لحثها على التعاون الكامل والفوري للسماح لمفتشي الوكالة بدخول مواقع ترفض طهران حتى الآن السماح لهم بزيارتها.وتحدثت صحف لبنان عن تفجير كوريا الشمالية أمس مكتب الارتباط مع كوريا الجنوبية في مدينة كايسونغ على جانبها من الحدود بعد أيام على تصعيد بيونغ يانغ لهجتها حيال سيول.// انتهى //10:09ت م0023