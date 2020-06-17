الخرطوم 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تسجيل السودان، أمس 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 9 وفيات ليرتفع عدد المصابين إلى 7435، متضمنة 468 وفاة.وأبرزت صحف الصباح دعوة رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي فى التحالف الحاكم عمر الدقير، إلى كسر الجمود وإحداث إختراق في مسار التفاوض مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو والسعي لبدء التفاوض مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.وسلطت الضوء على شن مقاتلات التحالف العربي، أمس غارات عنيفة على مواقع عسكرية ومخازن أسلحة ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء ومحافظات عمران وحجة وصعدة شمال اليمن.وعرجت صحف الأربعاء على اقتحام سيارات عسكرية إسرائيلية فجر أمس مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بالتفاهمات والاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.وأولت اهتماما بتاكيد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس، أن الوضع في ليبيا خطير ومقلق، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الجرائم والانتهاكات الحقوقية.كما حث الحلف على أهمية التوصل إلى حل سياسي وفقاً لمبادرة الأمم المتحدة.وأخبرت صحف السودان عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ، أمراً تنفيذياً بإجراء إصلاح لجهاز الشرطة في محاولة للرد على الاحتجاجات ضد عنف قوات الأمن.// انتهى //10:24ت م0029