نيودلهي 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسارتفع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الهند إلى 11903 والإصابات إلى 354065.وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أنها سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية 2003 حالات وفاة و10974 إصابة جديدة .وكانت الهند قد مددت مؤخرًا الإغلاق في المناطق التي تضررت بفيروس كورونا فيما خففت القيود بشكل كبير في المناطق غير المتأثرة بالفيروس.// انتهى //10:25ت م0030