الباحة 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأودعت جمعية البر الأهلية ببلجرشي اليوم، مبلغ 472.763 ريال في حسابات المستفيدين لديها البالغ عددهم 122 أسرة .وأوضح أمين عام الجمعية علي بن أحمد الرفيدي أن المساعدات تُمثل الدفعة الأولى من صرفيات مساعدة الأيتام للعام الحالي، وتأتي ضمن دورها الاجتماعي في كفالة الأيتام ورعايتهم، إلى جانب دورها في رعاية الأسر المستفيدة وتعزيز خدماتها الاجتماعية .وأعرب الرفيدي عن تقدير الجمعية لجميع الداعمين لبرامج الجمعية المتنوعة ونشاطاتها الخيرية.// انتهى //10:30ت م0032