الدمام 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 868 جولة رقابية، لمتابعتها الاحترازات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" وتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بالبروتوكولات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الصحية، بما يحقق مصلحة المواطن والمقيم.ونتَج عن الجولات الرقابية تحرير 80 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية، و 73 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، و37 مخالفة للأنشطة المستثناة خلال ساعات منع التجول، فيما بلغ عد الكوادر البشرية بالنظافة 9522 فرداً؛ لتطهير وتعقيم "1080" موقعاً.وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية وأعمال التطهير والتعقيم، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واستيفاء الاشتراطات الصحية لكافة المنشآت التجارية، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى فيما يخص الخدمات البلدية من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //13:00ت م0078