الجزائر 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان الحكومة أمس عن إرجاء فتح المساجد أمام المصلين، فيما تم إقرار استئناف النشاط في المحاكم الجنائية، مبرزة تأكيدات وزارة الصحة بضرورة احترام المواطنين للإجراءات الاحترازية تفاديا لموجة ثانية من وباء فيروس كورونا.وسلطت الضوء على نبأ تشخيص أول إصابة بمرض كاواساكي لدى طفل جزائري عمره حوالي 3 سنوات في محافظة باتنة،شرق البلاد، وهو فيروس من فصيلة وباء فيروس كورونا ويصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 أعوام.وأشارت الصحف إلى تحذيرات الحكومة الصينية من موجة ثانية للوباء وأقرت إجراءات احترازية جديدة عقب انتشار جديد للفيروس في العاصمة بكين.وفي متفرقات دولية أخرى، أخبرت عن أن السلطات في مالي أعلنت عن اختفاء 40 جنديا كانوا في دورية، بعد سقوطهم في كمين بمحافظة ديابالي قرب الحدود مع موريتانيا.// انتهى //13:03ت م0079