عرعر 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسبدأت جامعة الحدود الشمالية اليوم بالتعاون مع البريد السعودي ضمن مبادرة "وثيقتي إلى منزلي" بتوصيل وثائق الخريجين إلى منازلهم، وذلك استكمالاً لاتفاقية التعاون التي وقعتها الجامعة ممثلة بعمادة القبول والتسجيل مع البريد السعودي.وأوضحت الجامعة أن المبادرة التي تخدم ما يقرب 3000 خريج وخريجة، تأتي ضمن حرصها على التقيد بتعليمات الدولة ممثلة بوزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللتسهيل على الطلبة الخريجين، وأولياء الأمور بعدم تكبد مشقة الحضور إلى الجامعة لاستلام وثائق التخرج، وذلك في إطار المبادرات الإلكترونية التي قدمتها وتقدمها الجامعة, لافتة إلى أنها أطلقت خدمة تتيح للطلبة الحصول على وثيقة تخرج إلكترونية، وسجل أكاديمي إلكتروني عن طريق موقع الخدمات الذاتية للطلبة في موقع الجامعة الإلكتروني.// انتهى //13:05ت م0080