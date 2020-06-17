حائل 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل العمل على تهيئة المساجد الكبيرة والتي تشهد عدداً من المصلين في مركز البلد وفي الأسواق التجارية وإسكان العمالة ودعمها بمساجد مساندة إضافية، مهيئة لإقامة صلاة الجمعة والجماعة، للتخفيف والحد من الازدحام في الجوامع, وذلك بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل عبد الله المجماج أنه في حالة عدم استيعاب تلك المساجد المساندة للمصلين بعد التقييم وقياس الراجع، يتم البحث عن مساجد مساندة بديلة ليتم استيعاب جموع المصلين فيها, ويتم بعد ذلك الإعلان عن إقامة صلاة الجمعة والجماعة وتوجيه المصلين إليها.وأكد أن فرع الوزارة بالمنطقة عمل على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة بالتأكيد على التعقيم ولبس القفازات والتباعد الجسدي بين المصلين مسافة مترين، بالإضافة لقياس درجة حرارة المصلين والتأكيد على إحضار المصلين للسجادة الخاص بهم عند أداء كل صلاة , وكذلك فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة ، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة والحد من انتشارها .// انتهى //13:11ت م0081