الدمام 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير سجون المنطقة العميد عبدالله النفجان.ونوه سمو أمير المنطقة الشرقية في مستهل اللقاء بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بنزلاء الإصلاحيات، بأن ينالوا الحقوق المقررة شرعاً ونظاماً، وأن تكون فترة قضائهم للعقوبة، فترة مثمرة لهم، على جميع الأصعدة، وأن يكونوا عناصر فاعلة في المجتمع بعد قضائهم للعقوبة.وأكد سموه أهمية على رعاية النزلاء والحرص على متابعة شؤونهم، وتيسير اتصالهم بأهاليهم في ظل جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19" والاستفادة من التقنية في ذلك، وتطوير قدرات منسوبي الإدارة للتعامل مع النزلاء، وتقديم البرامج الإرشادية والتوجيهية التي تسهم في تمكين النزيل من التعامل الأمثل مع فترة العقوبة.واطلع سمو أمير المنطقة الشرقية على إيجازٍ عن جهود المديرية في ظل جائحة كورونا المستجد، والتي شملت جلسات التقاضي عن بعد بالتنسيق مع وزارة العدل، وخدمات التدريب والتأهيل المقدمة للنزلاء، بالإضافة إلى جهود إطلاق سراح المستفيدين من العفو الملكي وخدمة "فرجت"، مشيداً سمو بهذه الجهود، داعياً لمواصلتها، والحرص على تلمس احتياجات النزلاء، والعمل على تلبيتها، وفق شراكات فاعلة مع مختلف القطاعات، متمنياً سموه لمنسوبي المديرية التوفيق.من جانبه أعرب مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النجفان، عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعته المستمرة، وكلماته المحفزة، لجهود منسوبي السجون بالمنطقة، مؤكداً أن المديرية تواصل العمل من أجل تقديم برامج تنموية وتطويرية للنزلاء تضمن - بمشيئة الله - الاستفادة المثلى من فترة العقوبة، وتكثيف البرامج التوجيهية والإرشادية.// انتهى //13:17ت م0084