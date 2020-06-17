الرياض 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسبدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، أولى ورش العمل لمشروع "التدريب عن بعد" بعنوان: (رؤية المملكة 2030 ودور الفروع في تنفيذها)، بمشاركة مديري فروع الوزارة في مناطق المملكة، من خلال البث المباشر عن بعد عبر التقنيات الحديثة.واستعرضت الورشة ــ التي قدمها عدد من المسؤولين والمختصين في مجال الرؤية والتخطيط والاستراتيجي وإدارة التغيير في الوزارة ــ العديد من الموضوعات حول رؤية المملكة 2030 وأهدافها الاستراتيجية، حيث تم تقديم مادة علمية عن الرؤية وانعكاس أهدافها على الوزارة وفروعها، وكذلك لمحة عن الإطار الاستراتيجي للوزارة الذي اعتمده معالي وزير الشؤون الإسلامية مؤخراً، ودور فروع الوزارة في تنفيذ مبادرات رؤية المملكة 2030 باعتبارها الذراع التنفيذي للوزارة.يذكر أن "مشروع التدريب عن بعد" ،يأتي في إطار تطوير العمل الإداري بما يواكب أحدث النظريات والتقنيات الإدارية، ويضمن تقديم أفضل الخدمات المستدامة للمستفيدين، كما سيتم عقد العديد من الورش والبرامج التدريبية الموجهة لمسؤولي الفروع في مناطق محافظات المملكة.// انتهى //13:19ت م0086