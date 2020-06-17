جدة 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واستواصل كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي بجدة اليوم، تنظيم ملتقاهما البحثي السنوي الذي يستهدف أطباء وطبيبات الامتياز عن بُعد بعنوان "الملتقى السنوي لأبحاث أطباء وطبيبات الامتياز".ويهدف الملتقى السنوي، الذي انطلقت فعالياته مطلع الاسبوع الجاري ، برعاية معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، إلى صقل مهارات البحث العلمي لدى أطباء وطبيبات الامتياز، ويحثهم على الإبداع واكتساب خبرة علمية وبحثية بإشراف أكثر من 120عضو هيئة تدريس من كلية طب الأسنان بالجامعة.ويتضمن الملتقى 7 غُرف تحكيم بحثية يمكن الدخول عليها عبر روابط التسجيل المتاحة لجميع المهتمين بمجال طب الأسنان من كافة أنحاء العالم، والمعلن عنها في حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية لكلية طب الأسنان، فيما سيتم خلال فترة انعقاد الملتقى تحكيم ما يقارب 102 بحث علمي في مجالات علوم طب الأسنان المختلفة.ويشارك في تحكيم هذه الأبحاث نخبة من أعضاء هيئة التدريس المختصين في مجال طب الأسنان من مختلف الجامعات السعودية، وفي التحكيم أعضاء هيئة تدريس من جامعات عالمية مرموقة مثل جامعة ميرلاند وجامعة تمبل الأمريكية .يُذكر انه سيتم الإعلان عن النتائج في الحفل الختامي للملتقى والذي سيقام برعاية ومشاركة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي يوم غدٍ الخميس الساعة الثالثة مساءً.// انتهى //13:27ت م0087