رفحاء 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسقام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، بحملة ميدانية في الفياض البرية الأكثر ارتياداً من أفراد المجتمع بهدف تنمية الغطاء النباتي بالتعاون مع بلدية محافظة رفحاء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر.وشملت الحملة النظافة العامة وأعمال الإصحاح البيئي للموقع لحماية البيئة، والتوعية بأهمية المحافظة على بيئة صحية سليمة والحد من الاحتطاب الجائر ومكافحة التصحر والمزيد من التجاوزات الناتجة عن سوء التعامل الصحيح مع المقدرات البيئية، وذلك لتعزيز الوعي بالتصحر والجفاف، كونهما من أكبر التحديات البيئية.كما أقام مكتب البيئة برفحاء، مسابقه عامة لأفضل تصميم عن التصحر وعن الحدائق ورصد لها جائزة قيمة.من جانب آخر أقام مكتب وزارة الزراعة والمياه والبيئة بمركز لينة حملة توعوية مماثلة، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر.// انتهى //13:27ت م0088