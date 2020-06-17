سكاكا 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأعلنت جامعة الجوف نتائج المقبولين مبدئياً لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 / 1442هـ، عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: http://dgs.ju.edu.sa/admission.وأكد عميد عمادة الدراسات العليا الدكتور مشرف الرويلي على المقبولين إكمال المتطلبات قبل يوم الاثنين 15 / 11 / 1441هـ ، مع إرفاق الأوراق المطلوبة " أصل وثيقة التخرج ، وأصل السجل الأكاديمي ، وصورة الهوية الوطنية ، والتوصيات العلمية ،وإيصال سداد الرسوم.// انتهى //15:31ت م0133