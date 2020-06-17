الكويت 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسسجلت الكويت 575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 37533 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 306 حالات.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند أن حالات الإصابة الـ 575 السابقة تضمنت (317 حالة لمواطنين كويتيين) بنسبة بلغت 13ر55% و(258 حالة لغير الكويتيين) بنسبة بلغت 68ر44%.// انتهى //15:50ت م0136