الأحساء 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسكشفت غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال، عن اكتمال تسجيل 253 رائداً ورائدة أعمال ضمن برنامج حاضنة أعمال الأحساء الافتراضية "شركتك الناشئة الأولى".وتهدف مراحل برنامج الحاضنة الافتراضية عقب مرحلة التسجيل اختيار 100 رائد ورائدة من المسجلين، وذلك من خلال ملتقى افتراضي ريادي تعليمي موسّع، ثم اختيار 30 شخصًا منهم إيذانًا بدخولهم لبرنامج تعليمي مُكثّف يتبعه مرحلة احتضان كامل لـ10 شركات ناشئة.وأوضح أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، أن هذه الخطوة تأتي ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين الغرفة وشركة وطنية رائدة متخصصة في ريادة الأعمال والابتكار، للتعرّف على الطاقات والموارد والفرص التي يوفرها قطاع ريادة وتطوير الأعمال في شتى المجالات، وتشجيع وتأهيل وتمكين شباب الأحساء لدخول مجالات الابتكار والمشاريع التقنية الناشئة.وبين أن برنامج "الويبينار الافتراضي" تحت محور التعليم والتعلم هو منصة تقنية مبتكرة لاختيار وبناء المحتضنين التقنيين الابتكاريين لعرض وتبادل ومناقشة ومشاركة الأفكار والمعلومات حول الرؤى والمشاريع الريادية، مفيدا أن الظروف والتدابير الاستثنائية الحالية تشجّع على تبنّي وتنفيذ مثل هذه البرامج والمبادرات النوعية.مما يذكر أن مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال بغرفة الأحساء، يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية والخبراء والمستثمرين على تشجيع وتأهيل ودعم وتمكين شباب وشابات الأحساء لدخول مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والابتكار بما يُساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //15:57ت م0137