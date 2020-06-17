حائل 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واستنظم جامعة حائل ممثلة في عمادة شؤون المكتبات غداً ورشة عمل بعنوان " المكتبة الرقمية لطلبة الدراسات العليا " يقدمها متخصصين في شؤون المكتبات عن بعد عبر برنامج " Zoom " .وأوضحت عميدة شؤون المكتبات بجامعة حائل الدكتورة ذهب بنت نايف الشمري أن الورشة تستهدف التعريف بمقتنيات المكتبة المركزية الورقية والرقمية في الجامعة وفروعها والتعرف على قواعد المعلومات في المكتبة الرقمية من خلال موقع الجامعة الإلكتروني وكذلك التعرف على القواعد العربية والأجنبية بالإضافة إلى كيفية البحث عن المعلومات من خلال هذه القواعد عن طريق التطبيق العملي خلال الورشة والإجابة عن استفسارات الباحثين وتقديم الدعم والمساعدة لهم.وأضافت الدكتورة ذهب الشمري أن الورشة تضم طلبة الدراسات العليا والمعيدين والمحاضرين ، مشيرة إلى أنه يمكن لأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة الالتحاق بالورشة.// انتهـى //15:58ت م0138