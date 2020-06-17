الدمام 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسنظمت جمعية الثقافة الفنون في الدمام ممثلة بلجنة المسرح أمس ورشة حوارية افتراضية (عن بعد) ، حول أساسيات دراسة الشخصية التمثيلية في المسرح والتلفزيون والسينما، قدمها المخرج والممثل راشد الورثان، بمشاركة 73 مشتركا من أنحاء المملكة.وتناولت الورشة عدد من المحاور الأساسية للتمثيل منها، الهواية والموهبة في التمثيل، وماهو التمثيل ومن هو الممثل، إضافة إلى التعرف على الشخصية المكتوبة في النص ودراسة أبعادها (البعد النفسي والبعد الاجتماعي والبعد المادي الجسدي)، ومعرفة القواعد الأساسية لدراسة الشخصية، خارطة البحث والتقصي.وأوضح مشرف لجنة المسرح ناصر الظافر، أن برنامج الجمعية القادم يتضمن تنفيذ العديد من الدورات والورش والأمسيات الثقافية والفنية من خلال البث المباشر في قناة اليوتيوب وزوم.// انتهى //16:01ت م0141