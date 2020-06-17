إسلام آباد 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسسجلت باكستان 136 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس إلى 2975 حالة وفاة منذ ظهوره في باكستان في شهر فبراير الماضي.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن حصيلة الإصابات قد ارتفعت إلى 154760 حالة، وتماثلت 58437 حالة للشفاء.// انتهى //16:09ت م0145