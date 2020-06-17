وادي الدواسر 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسعقدت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، اليوم اجتماعاً برئاسة مُدير التعليم الدكتور أحمد العُمري لمناقشة استعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد 1441- 1442هـ ، لضمان عودة آمنة للطلاب والطالبات إلى مقاعدهم الدراسية ؛ وسعياً إلى تحقيق أهداف وزارة التعليم الإستراتيجية في التغلب على الأزمات وتحقيق بداية جادة من خلال تهيئة المدارس والميدان التربوي وتسليم المقررات.وتناول الاجتماع دراسة النقاط المُدرجة على جدول الأعمال التي اتخذ بشأنها التوصيات والقرارات اللازمة ومن أهمها : التأكيد على جميع الإدارات والأقسام بوضع الخطط والحلول للمعضلات المتوقع حدوثها التي قد تطرأ على العملية التعليمية حال استمرار الجائحة العالمية كورونا المستجد ، وتطبيق آليات الأمان والبروتوكولات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة ، كما تم الاطلاع على توفر التجهيزات المدرسية المختلفة ، والتأكد من وصول المقررات الدراسية ، وتوفر وسائل النقل ، ومناقشة عقود الصيانة والتشغيل ، و مناقشة الصعوبات والمعوقات الطارئة والمتوقعة وكيف يمكن مواجهتها.وأكد مُدير التعليم في ختام الاجتماع على أهمية المرحلة القادمة التي تتسم بظروف استثنائية إزاء التحديات التي أحدثها وباء كورونا ، مما يتطلب مزيداً من استشعار المسؤولية حتى يتم تخطيها بسلام .// انتهى //16:11ت م0146