الدمام 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسنفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية ممثلة بقطاع التوعية الصحية اليوم مبادرة تحت عنوان "عشان سلامتنا"، وتهدف إلى نشر التوعية لفئة صغار السنّ ورفع الوعي الصحّي لديهم ولدى مختلف الفئات العمرية عن فيروس كورونا الجديد، وذلك في مقرّ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالدمام.وأوضحت صحة الشرقية أن المبادرة تمثلت في توزيع حقائب توعوية على الأطفال المسافرين والقادمين في الرحلات بهدف توعية المجتمع وخاصة الأطفال، وتوصيل المعلومات التوعوية لهم عن الفيروس بشكل مبسّط وموثّق في كتيّب تُسرد فيه المعلومات التوعوية والوقائيّة وتُجسّد بقصّة تُمثّل برسوم كرتونية، وتتضمّن الحقائب كتيّباً (لمجموعة من القصص) إضافة إلى علبة تلوين وبروشور توعوي، ومعقّم لليدين، يتمّ تسليمها إلى الأطفال من عمر 3 سنوات حتى 12 سنة.وأشارت إلى أنه تم تنفيذ هذه المبادرة بمرحلتها الأولى في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وسيتم تنفيذها أيضاً في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، إضافة إلى المجمعات التجارية والأماكن العامة كالواجهات البحرية، مهيبةً بالجميع مساندتها ببذل الجهد للتصدي لهذا الفيروس، والتواصل مع مركز 937 للرد على استفساراتهم، وتلقي الاستشارات في كل ما يتعلق بالفيروس الجديد على مدار الساعة، وتقديم النصائح لهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها لتجنب الإصابة والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.من جانبه أفاد مدير محطة القطار بالدمام محمد ظافر القحطاني أن الخطوط الحديدية تواصل استقبال الركاب بسلسلة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائيّة التي أعلنت عنها سابقاً، بدءاً من قياس درجة الحرارة، والتحقق من ارتداء الكمامات، وتغطية الأنف والفم، وانتهاءً بالتباعد الجسدي أثناء تصعيد الركاب، إسهاماً مع وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.وأضاف أن المؤسسة عمدت إلى إعادة توزيع الركاب داخل القطارات بشكل قُطري، وحظر استخدام المقاعد المتجاورة لضمان تحقيق المسافة اللازمة للتباعد بين الركاب داخل القطارات لضمان سلامتهم، حيث أثنت على التزام عملائها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائيّة التي حددتها الجهات المختصّة في المحطات وعلى القطارات.// انتهى//18:16ت م0187