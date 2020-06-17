حفر الباطن 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسبلغ عدد المتبرعين لحملة التبرع بالدم التي أطلقتها المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن يوم الأحد الماضي، تزامناً مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم لعام 2020م، 160 متبرعاً، وذلك بالمختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي .وأفادت المديرية أن هذه الحملة التي تستمر أسبوع، تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع وتمكين الجميع من التبرع بالدم، وتثقيف المجتمع بضرورة المشاركة المجتمعية في مختلف الظروف، لدعم مخزون وحدات الدم وتحقيق الوصول الشامل في الوقت المناسب لنقل دم آمن لإنقاذ المرضى المحتاجين للدم، داعيةً الراغبين في التبرع إلى حجز موعد من خلال تطبيق "موعد"، حيث أن جميع مراكز التبرع آمنة بإذن الله، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذها للتدابير الوقائية كافة.// انتهى//19:28ت م0207