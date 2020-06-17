رفحاء 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأطلقت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية مبادرة تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للمستفيدين من خدمات الجمعية.وتأتي هذه المبادرة من أجل التسهيل على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، وتذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجههم أثناء إجراءات التسجيل عبر برنامج نور ، بالإضافة إلى الحد من استغلال المعرفات المجهولة في شبكات التواصل الاجتماعي للأسر، وتسجيل أبنائهم وبناتهم بمقابل مادي بينما تقوم الجمعية بتقديم هذه الخدمة مجاناً لأبناء الأسر المستفيدة من خدماتها.// انتهى //19:41ت م0210