الجزائر 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسسجلت الجزائر 121 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 11268 حالة.وأفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر أنه تم إحصاء 11 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 799 وفاة.وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 101 حالة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7943 حالة.// انتهى //19:41ت م0211