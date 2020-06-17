الطائف 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسنفذ مستشفى قيا العام بصحة الطائف مبادرة "تواصل مع طبيبك" التي تهدف إلى الإجابة على جميع الاستشارات الطبية للمرضى عبر الاتصال الهاتفي في بعض التخصصات من خلال خمسة تخصصات طبية وهي: قسم الأطفال، والباطنية، والنساء والولادة، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة.وخصص المستشفى رقم تواصل يمكن للمستفيد الاتصال المباشر به أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس أب للتخصص الذي يرغب باستشارته، حيث بلغ عدد الاستشارات الطبية أكثر من 600 استشارة طبية.وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها المستشفى للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19 ومنع انتشاره، ولتقليل المراجعة للمستشفى وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في المنازل وحثهم على التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية بمنع الخروج إلا للضرورة، والمشاركة في مساعدة المجتمع وتسهيل الحصول على الاستشارات الطبية دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفى.مما يذكر أن المبادرة شهدت تجاوباً من المرضى من جميع الفئات العمرية، وعكست مدى وعيهم بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والبقاء في منازلهم وخدمتهم والإجابة على استفساراتهم حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.// انتهى //19:52ت م0214