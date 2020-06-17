حائل 25 شوال 1441هالموافق 17 يونيو 2020م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم ، مدير جوازات منطقة حائل المكلف العميد عبدالله بن راجح المشيخي .واطلع سموه على آلية سير العمل وتطويره في جوازات المنطقة منوهاً سموه بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية للقطاعات التابعة لوزارة الداخلية كافة ومنها جوازات المنطقة بما يحقق خدمة مثلى للمواطن والمقيم .من جهته العميد المشيخي عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مايجده رجال الجوازات من دعم ومسانده مؤكداً حرصه على تواصل برامج التطوير بإذن الله .// انتهى //20:06ت م0215