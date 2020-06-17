الوجه 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية اليوم, الجهات الأمنية بمحافظة الوجه أثناء جولاتهم لمتابعة تطبيق التباعد الاجتماعي والتقيد بالإجراءات الاحترازية، وضبط مخالفات عدم لبس الكمام وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بناء على تعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وشملت جولة رجال الأمن الميدانية الأسواق التجارية والأماكن العامة، لمتابعة مدى التزام القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة بالإجراءات الاحترازية.يذكر أن الجهات المختصة ألزمت بوضع علامات أرضية إرشادية في الشراء وذلك بما يتوافق مع التوصيات الطبية، بالإضافة إلى تعقيم عربات التسوق بشكل دائم ومستمر.// انتهى //20:32ت م0217