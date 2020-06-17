رفحاء 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واستواصل بلدية شعبة نصاب التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية, أعمال نظافة الحدائق والمسطحات الخضراء وقص الحشائش في الجزر الوسطية والشوارع الرئيسة من أجل الحفاظ على المنظر العام.كما يقوم قسم المشاريع بالبلدية بمتابعة أعمال الترابيات وتسوية الطرق, وذلك ضمن مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة المخططات، بالإضافة لمعالجة التشوه البصري, في إطار حملاتها لتحسين المظهر العام ورفع جودة وكفاءة مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين.// انتهى //20:55ت م0220