طريف 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم، إجراءات العمل في عيادة "تطمن" بقسم الطوارئ في مستشفى طريف العام لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا (كوفيد 19)مثل ارتفاع درجة الحرارة الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال, حيث تعمل العيادات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.وتتضمن العيادة نقطة فرز بصري وتسجيل وغرفة طبيب وتخطيط للقلب وصيدلية, إضافة لغرفة سحب الدم وأشعة.وبين القطاع الصحي بالمحافظة أن العيادة تستقبل كل شخص لديه أعراض فيروس كورونا سواء من المواطنين أو المقيمين، ويستقبل المرضى مباشرة بدون مواعيد.// انتهى //22:01ت م0230