المدينة المنورة 25 شوال 1441 الموافق 17 يونيو 2020 واسيواصل مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة جمع وتوثيق المبادرات والأعمال الخيرية والتطوعية التي قُــدِّمَــت في منطقة المدينة المنورة للحَـدّ من تفشِّـي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وما ترتب على ذلك من تَـدَاعِـيَـات وتحديات,وذلك من خلال مبادرة (#توثيق_خير_المدينة) على منصة توتر.وتهدف المبادرة لتوثيق الأعمال والمبادرات الخيرية في المنطقة خلال مواجهة (جائحة كورونا المستجد)، ثم الإفادة من تلك الأعمال والمبادرات، وتبادل النماذج الأكثر إيجابية منها، وكذا التأكيد على تكافل مجتمع المدينة المنورة، وتعزيز ذلك بين مختلف الأطياف.وتـمتد المبادرة إلى المحافظات والمراكز والــقُــرى كافة، كما أنها تشمل مختلف القطاعات (الحكوميّــة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية والــفِــرَق التطوعية، وشركات ومؤسسات ومنشـآت القطاع الخاص، والأفراد),وتتضمن شتى المجالات، (مَـعِـيَـشَــة وتغذية، ومَــادِيّـــة، وصِـــــحّــــيّــــــة، وخَــــدَمِـــيّــــــة، وإســـكانِـــيّـــة ومَــقَــرّات عَــزْل، ومواصلات نقل، وتعليمية، وبَــحْــثِــيّـــة، واسْــتشَــاريّــة، وتدريبية، وثقافية، وتــــوعَــويّـــة، وإعلامِــيّــة، وأية مبادرة أخرى أفادت مجتمع المدينة المنورة خلال أزمة (فيروس كورونا).ويدعو المركز جميع الأفراد والمؤسسات والجمعيات في مختلف القطاعات إلى التعاون معه، وذلك بتسجيل ما لديهم من مبادرات وأعمال من خلال الرابط والنماذج الخاصة بـ (توثيق خير المدينة) على حساباته في مواقع التواصل.//انتهى//22:23ت م0234