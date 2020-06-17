القريات 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسرصدت عدسة "واس" التزام مواطني ومقيمي محافظة القريات بتطبيق أمر منع التجول, وعدم الخروج إلا للضرورة بعد الحصول على تصريح تنقل من خلال تطبيق "توكلنا".وشهدت طرق وشوارع المحافظة خلوها من المارة عدا الجهات الحيوية التي تقدم خدماتها للجميع في منازلهم, في ظل الحضور الأمني الحريص على سلامة الجميع, وذلك استشعاراً لمسؤولياتهم الداعمة للخطط والإجراءات الاحترازية التي تتخذها القيادة الرشيدة لاحتواء فيروس كورونا المستجد والوقاية منه والحد من انتشاره.// انتهى //22:24ت م0235