الرياض 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأفاد نادي روستوف الروسي اليوم بأن نتائج اختبارات فيروس "كوفيد-19" لستة من لاعبيه جاءت "غير طبيعية"، ما أجبره على وضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي قبل يومين من استئناف الدوري المحلي لكرة القدم.وقال النادي في بيان: "أظهرت نتائج الفحص الأخير إصابة ستة لاعبين من الفريق الأول وعزلوا عن الفريق، وأن 42 عضواً في النادي كانوا على احتكاك باللاعبين الستة لاسيما جميع لاعبي الفريق الرئيسي والطاقم الفني".وأوضح النادي الذي كان من المفترض أن يواجه سوتشي بعد غدٍ الجمعة في إحدى المباراتين المقررتين في اليوم الأول للعودة من التوقف ، أن الجميع سيوضعون في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.وتبقى ثمان مراحل على نهاية الدوري الذي يتصدره زينيت سان بطرسبورغ حامل اللقب بفارق تسع نقاط عن كل من لوكوموتيف موسكو وكراسنودار، فيما يبتعد روستوف عن المركز الأول بفارق 12 نقطة.// انتهى //22:35ت م0237