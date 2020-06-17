سكاكا 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسنظم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف اليوم, محاضرة بعنوان "الإنعاش القلبي الرئوي CPR" عن بُعد لمنسوبيه من الكادر الصحي العاملين بالمراكز الإسعافية.وتأتي المحاضرة التي نفذها مدير إدارة التدريب بفرع الهيئة بمنطقة الجوف المدرب معيدي بن سعود الريس, حرصاً من فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة على إطلاع منسوبيه على كل ما يتعلق بتطوير العمل الإسعافي وبما يكفل لجميع طالبي الخدمة الإسعافية أفضل الخدمات الطارئة التي يحتاجوها في زمن استجابة قياسي.يذكر أن هذه المحاضرة هي بداية لسلسلة محاضرات ستقدم بشكل أسبوعي وفي مهارات مختلفة في مجال الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين لما لذلك من أثر إيجابي على إلمام الكادر الصحي الإسعافي بكل المستجدات الطبية.// انتهى //22:36ت م0239