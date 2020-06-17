الرياض 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واستغلب إينتراخت فرانكفورت على ضيفه شالكة 2-1 اليوم في المرحلة 32 من الدوري الألماني لكرة القدم.وسجل البرتغالي أندريه سيلفا والأرجنتيني دافيد أبراهام هدفي فرانكفورت عند الدقيقتين (28)، (50) ، فيما سجل الأميركي ويستون ماكيني عند الدقيقة (59) هدف شالكة.وهو الفوز الثاني على التوالي لفرانكفورت والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة التي أقيمت حتى الآن بعد الاستئناف إثر توقف لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، فانتزع المركز التاسع برصيد 41 نقطة من شالكة الذي مني بخسارته السابعة في مبارياته الـ14 الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.وكان بايرن ميونيخ حسم لقب البوندسليغا للعام الثامن على التوالي والـ30 في تاريخه بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 1-صفر أمس في افتتاح الجولة .// انتهى //22:36ت م0240