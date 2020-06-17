رفحاء 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسنفذ القطاع الصحي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية مساء اليوم الحملة الميدانية التوعوية التطوعية على مساكن العمالة الوافدة بهدف توعويتهم بأهم الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لتحييد جائحة فايروس كورونا وحثهم على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية،كغسل الأيدي بالطريقة الصحيحة وعدم لمس الوجه وضرورة التزام التباعد الاجتماعي، كما وزعت كتيبات وملصقات توعوية بجميع اللغات.وتأتي هذ الحملة التوعية التطوعية ضمن منظومة العمل التكاملي بالمنشآت الصحية بمشاركة فريق مدرب لمواجهة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //22:37ت م0241