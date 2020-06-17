الخرطوم 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات السودانية مساء اليوم تمديد حظر التجوال لعشرة أيام إضافية ابتداء من 19 يونيو الحالي مع فترة سماح بالحركة داخل الأحياء من الساعة 6 صباحاً وحتى 3 مساءً.وأصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني بياناً صحفي أنه وافق على التوصيات الصادرة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية التي جاءت وفقا لمداولات ورشة العمل التي عقدتها اللجنة لمراجعة وتقييم إجراءات الطوارئ الصحية للفترة الماضية من حيث جدواها في احتواء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره وآثاره الاجتماعية والاقتصادية .// انتهى //22:42ت م0242