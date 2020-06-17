الرياض 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واساختتم اليوم البرنامج التدريبي الإلكتروني "أحدث أدوات الصحفيين لإدارة الأزمات إعلاميًّا"، الذي نظمه الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 122 إعلاميًّا وإعلامية من أعضاء الاتحاد.وتناول البرنامج عدداً من المحاور المتعلقة بإدارة الأزمات في الجانب الإعلامي والمراحل التي يمر بها, وتحديد إستراتيجية إدارة الأزمات وخطوات معالجتها.وتخلل البرنامج العديد من المداخلات من قبل أعضاء الاتحاد المشتركين في البرنامج.// انتهى //22:46ت م0243