عمّان 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسعقد العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم اجتماعات منفصلة عن بعد مع رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ولجنتي الشؤون الخارجية والخدمات العسكرية في مجلس النواب.وتناولت الاجتماعات المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصاً المتعلقة بالقضية الفلسطينية.وتطرقت الاجتماعات إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في الحرب على الإرهاب.// انتهى //22:56ت م0244