الرياض 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسنظمت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم عن بُعد, برنامجاً بعنوان "المهارات التدريبية" قدمه قائد التدريب الكشفي الدولي ورئيس قسم التدريب في إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي محمد بن جزاء العتيبي، وذلك ضمن البرامج التدريبية والتثقيفية التي تنفذها الجمعية منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.وتضمن البرنامج التعريف بالجلسة التدريبية التي لخصها بأنها مهمة تدريبية تنجز في زمن وبيئة محددين لمجموعة من المتدربين هدفها تدريبهم في مجال معين، وتنفذ على مراحل وفق طرق تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات عناصر تلك المهمة.وتناولت خطة الجلسة التدريبية ومكوناتها, المادة التدريبية المقدمة وتصنيف المحتوى التدريبي والتمييز بين الأهداف العامة والتفصيلية والسلوكية.واختتم البرنامج بالحديث عن التدريب عن بعد ماله وماعليه.// انتهى //00:05ت م0253