الباحة 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة الباحة، درساً علمياً بعنوان شرح كتاب "مختصر التحرير في أصول الفقه لابن النجار"، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية على "اليوتيوب".ويأتي الدرس الذي يُقام لمدة أسبوع في تمام الساعة 10 مساءً، ضمن البرامج التي تنظمها الجمعية خلال العام الحالي.// انتهى //00:05ت م0254