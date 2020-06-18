الباحة 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسناقش المجلس المحلي بمحافظة المخواة اليوم عن بعد, آليات تشجيع المستثمرين لإنشاء مصانع طبية, واستعرض المعايير اللائحة الصحية لإسكان العمالة الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية وآليات متابعة تطبيقها.وأوضح محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني أن المجلس ناقش تهيئة المرافق الصحية وزيادة استيعابها تحسباً لأي طارئ أو جائحة لا قدر الله, وافتتاح جمعية صحية تطوعية "جمعية أصدقاء المرض" على مستوى المحافظة, بالإضافة إلى تكثيف التوعية الصحية في المدارس والجامعات ورفع مستوى التنسيق والتواصل بين الجهات الصحية وأصحاب النزل للاستفادة منها عند الحاجة.وبين أن الاجتماع ركز على توسيع خدمة الإنترنت على مستوى المحافظة, وسبل تشجيع المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار عبر تسهيل الإجراءات, وتشجيع طرح الفرص الاستثمارية, بالإضافة إلى العمل على فتح قنوات إلكترونية تهدف إلى التواصل مع المجتمع والإسهام في التثقيف المجتمعي بما يحقق الوعي المجتمعي.// انتهى //00:05ت م0255