تونس 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأوقفت وحدات من الحرس التونسي بمدينة الشابة بمحافظة المهدية، ثمانية مهاجرين غير شرعيين كانوا يستعدون للإبحار خلسة نحو السواحل الإيطالية.وأفاد مصدر أمني في تصريح له اليوم بأنه صودرت خلال عملية الإٌيقاف ثلاث وسائل نقل استعملها المهاجرون في التحضير والاستعداد لعملية الإبحار، إلى جانب مبلغ مالي وهواتف نقالة، لافتًا النظر إلى أنه تُحفظ عليهم لمواصلة التحريات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //00:08ت م0256