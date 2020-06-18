جدة 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأطلقت لجنة التنمية الاجتماعية بالعرضية الشمالية, مبادرة توعوية للعمالة والمقيمين "غير الناطقين باللغة العربية" بالاحترازات الوقائية من جائحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح رئيس اللجنة علي بن سلطان السهيمي أن المبادرة تحظى بمشاركة نخبة من المتطوعين والمهتمين بالشأن الاجتماعي، وتشمل توزيع المواد التثقيفية والهدايا، وسط التأكيد على الجميع بالتقيد بالاحترازات اللازمة حفاظاً على السلامة والصحة.وقدم السهيمي شكره لجميع الداعمين للحملة مما مكنها من تحقيق أهدافها، وخاصة متابعة محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، والمشاركة الفاعلة من المتطوعين.// انتهى //00:20ت م0258