الرياض 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واستعادل إيبار أمام ضيفه أتلتيك بلباو 2-2 اليوم في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وكان أتلتيك بلباو البادئ بالتسجيل عبر راوول غارسيا من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، ورد إيبار بهدفين لكيكي (19) والتشيلي فابيان أوريانا (78 من ركلة جزاء)، قبل أن يدرك أسيير فياليبري التعادل للضيوف بعد ثلاث دقائق.وهي المباراة الرابعة على التوالي التي يفشل فيها إيبار في تحقيق الفوز بينها ثلاث هزائم متتالية.في المقابل، سقط أتلتيك بلباو في فخ التعادل للمباراة الثانية توالياً، فرفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر.وفي مباراة ثانية، تعادل بلد الوليد مع سلتا فيغو بدون أهداف.وارتفع رصيد بلد الوليد إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 27 نقطة لسلتا فيغو في المركز السابع عشر.// انتهى //00:22ت م0261