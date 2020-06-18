الرياض 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأطلقت جمعية البهاق الخيرية " فأل" مساء اليوم حزمة من دوراتها التدريبية عن بعد .وأكد المدير التنفيذي للجمعية محمد إبراهيم الهويشل أن هذه الدورات التي تستمر حتى 27 يوليو، تهدف إلى غرس سلوكيات وطرق تفكير بإيجابية، وتساعد على تطوير الذات وتحديد نقاط القوة في الشخصية، كما تهدف الجمعية إلى مساعدة مستفيديها على الحصول على دورات تأهيلية لسوق العمل، وتحفيزهم ورفع الروح المعنوية لديهم لتحقيق الرضا الذاتي.وأشار إلى أن جمعية "فأل" تتفاعل مع المستفيدين في برامج إثرائية هادفة تسعى لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتلامس شيئاً من واقعهم وحياتهم الطبيعية عبر تقديم حزمة من اللقاءات والدورات التدريبية المميزة عن بعدوتتناول الدورات (الذكاء الاجتماعي)، (بناء وتقدير الذات)، (كيف نواجه ضغوط الحياة)، (بناء تقدير الذات عند الطفل)، (التخطيط الناجح)، ( عشرين نبض حب بين الزوجين).// انتهى //00:22ت م0263