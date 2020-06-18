الخرطوم 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي اليوم جلسة عبر تقنية الفيديو ، خُصصت للوقوف على تطورات الأوضاع في السودان.وبحث الاجتماع الجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية في السودان ، فيما يخص تحقيق السلام الشامل والمستدام، إضافة إلى السعي الحثيث مع أصدقاء السودان والشركاء الدوليين لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكل أشكال العقوبات، التي تمثل المدخل الحقيقي لتجاوز السودان للتحديات الاقتصادية، بما فيها معالجة مشكلات الديون الخارجية.//انتهى//00:35ت م0265