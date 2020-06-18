العيدابي 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسعقد المجلس المحلي بمحافظة العيدابي جلسته الثامنة والأربعين افتراضيًا اليوم, برئاسة محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري, وبمشاركة أعضاء المجلس.وجرى خلال الاجتماع استعراض محاضر اللجان بالمجلس ومناقشتها، وجميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن بحث ومناقشة احتياجات المحافظة ومراكزها والقرى التابعة لها, إضافة إلى توصيات لجان المجلس.وأكد الظافري في ختام الاجتماع أهمية بذل كل الجهود لتلبية احتياجات المواطنين، إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان, وسمو نائبه.// انتهى //01:05ت م0266