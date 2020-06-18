أنجامينا 25 شوال1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسأعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي أن الأقسام التحضيرية والجامعات، ودور العبادة في البلاد، تقرر فتحها ابتداء من 25 يونيو الجاري، مع احترام التدابير الصحية.وأضاف إدريس ديبي أن اللجنة الخاصة بمتابعة فيروس كورونا، اعتبرت خلال اجتماعها اليوم، أن الوضع الوبائي بالبلاد في تحسن.وأفاد أن استئناف الرحلات الجوية التجارية، المتوقفة منذ أشهر، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، قيد الدراسة.وبلغت إصابات كورونا في تشاد 854 حالة مؤكدة، بينها 74 حالة وفاة، وفقا لآخر حصيلة رسمية معلنة من طرف السلطات الصحية في البلاد.وتعيش العاصمة أنجامينا و 22 مدينة أخرى في منذ مطلع شهر مايو الماضي، حالة عزلة عن باقي المدن، بفعل الإغلاق المفروض، بسبب انتشار الفيروس، الذي سجلت البلاد أول حالة إصابة به في 19 مارس 2020.// انتهى //02:53ت م0273