القاهرة 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسشارك وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع اللجنة الفنية لوزراء الشباب والرياضة الأفارقة، لاستعراض تجارب الدول الإفريقية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومات الإفريقية في مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بإجراءات وضوابط عودة الأنشطة الرياضية.وأوضحت وزارة الشباب المصرية في بيان اليوم، أن الاجتماع تضمن جلسات عمل حول استجابة قطاع الشباب بالاتحاد الإفريقي لمواجهة فيروس كورونا والفرص الناشئة، وفرص بناء القدرات لوزارات شباب الاتحاد الإفريقي، وإطلاق مبادرة المهارات الخاصة بتمويل الابتكار في إفريقيا، والممارسات الجيدة، ومشاركة الخبرات من قبل وزارات شباب الاتحاد الإفريقي.//انتهى//02:54ت م0274