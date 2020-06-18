نيويورك 25 شوال 1441 هـ الموافق 17 يونيو 2020 م واسفازت دول المكسيك والهند وأيرلندا والنرويج، اليوم بمقاعد العضوية غير الدائمة في انتخابات مجلس الأمن الدولي وذلك لمدة عامين.وسيبدأ الأعضاء الجدد فترة عضويتهم لمدة عامين بالمجلس في الأول من يناير.فيما يتعين على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التوجه غداً إلى قاعة الجمعية العامة، للتصويت على مقعد واحد شاغر، ويتعين شغله بين الدول الأفريقية ودول آسيا والمحيط الهادئ، في أول اقتراع مقيد تعقده الجمعية العامة.كما عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، اقتراعاً على عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجمعية لمدة 3 سنوات التي تبدأ في 1 يناير 2021، وبعد الحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين وأكبر عدد من الأصوات، تم انتخاب الأرجنتين والنمسا وبوليفيا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا وغواتيمالا وإندونيسيا واليابان وليبيريا وليبيا ومدغشقر والمكسيك ونيجيريا والبرتغال وجزر سليمان والمملكة المتحدة وزيمبابوي، لعضوية المجلس.وانتخب الدبلوماسي التركي فولكان بوزكير رئيسًا للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.// انتهى //02:55ت م0275