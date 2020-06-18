كانبيرا 25شوال 1441 هـ الموافق 17يونيو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الاسترالية، ثاني أكبر الولايات من حيث عدد السكان، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بينها 15 حالة لمسافرين عائدين من الخارج ويخضعون للحجر الصحي حاليا.ويشار أن هذه هي أكبر زيادة يومية لحالات الإصابة الجديدة في الولاية منذ أكثر من شهر.وعلى الصعيد الوطني الاسترالي فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى مساء يوم اليوم الاربعاء الى 7370 حالة اصابة تعافى منها 6870 شخصا ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة في ال 24 ساعة الماضية حيث ما زال عدد الوفيات مستقرا عند 102 حالة وفاة.// انتهى //03:01ت م0276